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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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