Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı