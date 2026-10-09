Yazıcıoğlu soruşturmalarına FETÖ müdahalesi iddiası davası 31 Mart 2026'ya ertelendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timde yer aldıkları gerekçesiyle başka bir davada yargılanıp mahkum edilen, bu davanın da tutuksuz sanıkları Davut Uçum ve Nusret Memiş, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, aleyhine tek bir delil bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen "ana soruşturma" dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 31 Mart 2026'ya erteledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ana soruşturma dosyasının Ankara'ya gönderildiğini hatırlatarak, "Biz dönemsel izahların ve dönemsel figüranların değil gerçeklerin peşindeyiz. Ana dosyanın şu anda soruşturma kapsamında olması, sürecin doğru yöne gitmesi, katillerin bu anlamda bulunmasını sağlayarak Türk adaletine olan güveni artıracak ve adaletin mutlak anlamda tesisi adına büyük bir gelişmeye işaret edecektir." diye konuştu.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Kaynak: AA