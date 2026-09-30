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Komiser diye tanıtıp Bursa'da 1,5 milyonluk ziynet eşyası alan şüpheli tutuklandı

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Komiser diye tanıtıp Bursa'da 1,5 milyonluk ziynet eşyası alan şüpheli tutuklandı
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Telefonda kendisini komiser olarak tanıtıp aradığı kişiye FETÖ soruşturması bulunduğunu söyleyen şüpheli, Antalya'da bir kişiden 165 bin lira, Bursa'da da aynı yöntemle 1,5 milyon liralık ziynet eşyası aldı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini telefonda komiser olarak tanıtıp hakkında FETÖ soruşturması bulunduğunu söyleyerek Antalya'da bir kişiden 165 bin lira, Bursa'da da aynı yöntemle 1,5 milyon liralık ziynet eşyası alan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen çalışmada, S.A. isimli müştekinin, kendisini telefonda komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığı belirlendi.

Şüphelinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği, yönlendirmelerinin ardından müştekinin ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurarak elde ettiği para ile banka hesabındaki toplam 165 bin lirayı elden verdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmada parayı elden aldığı belirlenen Ş.Y. yakalandı. İncelemede, Ş.Y.'nin Bursa'da başka bir müştekiden de aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı belirlendi.

Korsan taksiye 60 gün trafikten men

Olayda kullanıldığı belirlenen korsan taksinin sahibine idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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