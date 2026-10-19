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Edirne Uzunköprü'de yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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Edirne Uzunköprü'de yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu plakası belirlenen bir aracı takibe aldı. Sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araç, bir süre kara yolunda ilerledikten sonra girdiği arazide çamura saplandı. Kimliği belirsiz sürücü, aracı bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri C.Y., D.A., A.S. ve N.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., D.A. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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