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Van'da 15 Temmuz şehitleri için "Her Ay 253 Hatim" programı düzenlendi

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Van'da 15 Temmuz şehitleri için 'Her Ay 253 Hatim' programı düzenlendi
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Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Van Valiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneğince Yeni Nurşin Camisi'nde "Her Ay 253 Hatim" programı gerçekleştirildi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, mevlidin ardından, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Programın ardından Kızılay Van Şubesi ekiplerince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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