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Mardin'de Marilyn Monroe lakaplı Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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Mardin'de Marilyn Monroe lakaplı Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Mardin'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Melek Karahan, basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Avukatı kararı hukuka aykırı bulup istinaf edeceklerini söyledi.

Mardin'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 16 Temmuzda tutuklanan "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan'a, "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Melek K. ve avukatı Elif Narin Dursun katıldı. Duruşmada savunma yapan Melek Karahan, "Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımımı dikkatsiz yaptım. Hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim" dedi.

Sanık avukatı Elif Narin Dursun ise suç unsurunun oluşmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından avukat Dursun, "Müvekkilimiz hakkında Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Türk Ceza Kanunu 217. madde gereğince cezalandırılması noktasında karar kılınmıştır. Bu karar hukuka aykırıdır. Savunma makamı olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz sadece ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Bu karara karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf edeceğiz. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Melek Karahan ise "Mardin'e her zaman faydalı olmaya çalıştım. Hem sokak hayvanlarıyla alakalı hem çevre düzenlemesiyle alakalı. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işlemek için de yapmadım o paylaşımı. Avukatım ilgileniyor, avukatıma güveniyorum" diye konuştu.

İddianamede, Melek K. hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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