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Bursa'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 39 kitap ele geçirildi

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 39 kitap, 2 not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; telefon irtibat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli ev hanımı S.C. (47), çocuk bakım elemanı B.A. (35) ve satış elemanı Y.S'nin (41) adreslerinde yapılan aramalarda, 39 kitap, 2 not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen kişilerle ve haklarında daha önce FETÖ kapsamında işlem yapılanlarla telefon irtibat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlardan birinin örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yayını takip ettiği belirlenirken, diğer şüpheliye "Mary" kod isimli kişiden örgüte dair mesajlar iletildiği saptandı.

Kaynak: AA
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