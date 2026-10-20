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Ankara'da FETÖ operasyonunda Bylock kullanan 10 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün Bylock programını kullandığı, tepe yönetimle irtibatlı olduğu ve aralarında kamu görevlileriyle özel sektör çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da polis ekiplerince terör örgütü FETÖ'ye yönelik icra edilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandıkları, örgütün tepe yönetimleriyle irtibatlı oldukları ve aralarında öğretmen, psikolog olmak üzere aktif kamu görevleri ile çeşitli özel sektör çalışanlarının yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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