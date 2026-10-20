İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik 2 operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 3'ü i ihraç edilmiş polis, 1 görevli öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Yine örgütün 'sosyal medya platformlarında propaganda yapan' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 şüpheli de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı