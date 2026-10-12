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Bir ilde 9 ayda DEAŞ'a 31 operasyon! 23 kişi tutuklandı

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Bir ilde 9 ayda DEAŞ'a 31 operasyon! 23 kişi tutuklandı
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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2026 yılının ilk 9 ayında düzenlenen 31 operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, 23 kişi tutuklandı. Operasyonların bilançosunu açıklayan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, aynı dönemde kentte herhangi bir terör eylemi gerçekleşmediğini bildirdi. PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonların sonuçları da açıklandı.

  • Kırşehir'de 2026 yılının ocak-eylül döneminde DEAŞ'a yönelik 31 operasyon gerçekleştirildi.
  • DEAŞ operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Kırşehir'de FETÖ'ye yönelik 12 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı; PKK/KCK'ya yönelik 3 operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların 9 aylık bilançosu dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda onlarca şüpheli yakalanırken, 23 kişi cezaevine gönderildi.

DEAŞ'A 31 OPERASYON: 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 2026 yılının ocak-eylül döneminde kent genelinde gerçekleştirilen asayiş ve terörle mücadele çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı. Vali Demiryürek'in verdiği bilgilere göre, sadece Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ay içerisinde 31 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonlarda Kırşehir'de örgütle bağlantılı oldukları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açıklanan rakamlar, kentte terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda en fazla gözaltı ve tutuklamanın DEAŞ kapsamında yapıldığını ortaya koydu.

FETÖ VE PKK/KCK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR DA AÇIKLANDI

Kırşehir'de yalnızca DEAŞ'a değil, diğer terör örgütlerine yönelik de operasyonlar gerçekleştirildi. Vali Demiryürek, FETÖ'ye yönelik 12 operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik ise 3 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Guzel haber

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