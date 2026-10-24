Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

FETÖ hükümlüsü eski hâkim Kuşadası'nda yakalanıp cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FETÖ hükümlüsü eski hâkim Kuşadası'nda yakalanıp cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 10 ay cezası bulunan ve 10 yıldır firari olan eski hâkim Yasin Karababa, Kuşadası'nda operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Karababa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firari olarak aranan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Yasin Karababa, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Yasin Karababa'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karababa'nın Ege Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Karababa gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karababa, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

2 genç kızın evden kaçış hikayesi kötü sonla bitti

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha