Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'da uzun yıllar ticaretle uğraşan Abdullah Tırpan, tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 26 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Peki, Abdullah Tırpan kimdir, neden öldü? Abdullah Tırpan neden tutuklu, cezaevinde? Detaylar...

ABDULLAH TIRPAN KİMDİR?

Abdullah Tırpan, Tekirdağ'da yaklaşık 55 yıl boyunca ticaretle uğraştı. Uzun yıllar köfte ve sucuk imalatı yapan, aynı zamanda kasap dükkânı işleten Tırpan, beş çocuk babasıydı.

Tırpan'ın adı, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında açılan dava nedeniyle de gündeme geldi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanan Tırpan hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Ağustos 2019'da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ABDULLAH TIRPAN NEDEN ÖLDÜ?

Abdullah Tırpan, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ağırlaşmasının ardından 26 Ekim 2026'da yaşamını yitirdi. Diyabet, yüksek tansiyon ve damar rahatsızlıkları bulunan Tırpan'ın bacağında kangren geliştiği bildirildi.

Basına yansıyan bilgilere göre cezaevinden İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tırpan'ın sol bacağı, 22 Ekim gecesi diz altından kesildi. Enfeksiyonun ilerlemesi üzerine 25 Ekim'de yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Tırpan, 26 Ekim'de hastanede hayatını kaybetti.

ABDULLAH TIRPAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Abdullah Tırpan'ın 73 yaşında olduğu belirtiliyor.

ABDULLAH TIRPAN NEDEN TUTUKLU?

Abdullah Tırpan, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında açılan davada silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos 2019 tarihinde Tırpan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından 7 Mart 2022'de onanmasının ardından Tırpan, aldığı cezanın infazı için 26 Şubat 2025'te yeniden tutuklandı. Tırpan'ın cezaevinde bulunduğu dönemde sağlık sorunlarının ağırlaştığı, hastaneye sevk edilmesinin ardından tedavi gördüğü ve 26 Ekim 2026'da yaşamını yitirdiği bildirildi.