Muğla'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

Muğla'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA