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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik İstanbul operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik İstanbul operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 2'sinin Üsküdar'daki bir gaybubet evine yerleştirildiği belirlendi. Aramalarda yaklaşık 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Eş zamanlı operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, örgütün firari üyelerinin yakalanmaktan kurtulmak ve gizlilik içinde yaşamlarını sürdürmek amacıyla kullandığı gaybubet evlerinin temin edildiği, bu evlerde kalan kişilere maddi destek sağlandığı ve örgüt içi irtibatın sürdürüldüğü belirlendi.

3 ŞÜPHELİNİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin Üsküdar'daki bir gaybubet evine yerleştirildiği tespit edildi. Evin kira, aidat, yiyecek ve giyim masraflarını karşılayan, şüphelilerin İstanbul'a gelişlerinde, eve yerleştirilmelerinde ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmaları sürecinde rol aldıkları belirlenen 3 şüphelinin de örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği saptandı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 6 GÖZALTI

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalanırken, adreslerden birinde şüphelilerle kalan 1 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Böylece toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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