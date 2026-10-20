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Ankara'da ByLock soruşturmasında 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı

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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüpheliler arasında aktif kamu görevlisi bir uzman öğretmen ve bir psikolog bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında aktif kamu görevlisi bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında aktif kamu görevlisi bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu toplam 10 şüpheli belirlendi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilere yönelik 20 Ekim 2026 günü saat 06.00 itibarıyla Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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