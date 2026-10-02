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Kırşehir'de 2019'dan beri aranan FETÖ üyeliği şüphelisi M.Ç. tutuklandı

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Kırşehir'de 2019'dan beri aranan FETÖ üyeliği şüphelisi M.Ç. tutuklandı
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Kırşehir'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 2019'dan beri aranan M.Ç., polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan M.Ç.; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan M.Ç.'nin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.Ç.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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