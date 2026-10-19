Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis Tatvan'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Tatvan'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte taban kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı

Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
15 yaşındaki berber çırağına akılalmaz işkence! Demir sopayla dövüp tuvalete kilitlediler

15 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence! Bunu yapan cani serbest kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Canlı anlatım: Dev derbide ilk gol geldi

Kaçan goller akıl alır gibi değil! Trabzon'da tek gol var
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu
Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Yaşı ayrı yaptığı ayrı olay!

Thomas Reis atmosfere dayanamadı: İnsan başka ne ister

Gördüğü şey karşısında dayanamadı: İnsan daha ne ister
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım

Mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Kedi gibi oturacağım...