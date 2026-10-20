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İzmir'de FETÖ operasyonunda ihraç polis ve öğretmen dahil 16 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve sosyal medya propaganda organlarına yönelik operasyonlarda ihraç polisler ve bir öğretmen dahil 16 şüpheli gözaltına alındı. Önce 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda 10 şüpheli daha gözaltına alındı; işlemler sürüyor.

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile sosyal medya propaganda organlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ihraç polisler ve aktif görevde bulunan bir öğretmen de dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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