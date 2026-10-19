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Nazilli'de beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ soruşturmasında tutuklandı

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Nazilli'de beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ soruşturmasında tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde beyin cerrahı olarak görev yapan N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alındı. Yaklaşık 6 ay önce hastanede beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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