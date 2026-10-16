Ağrı'da 15 Temmuz şehitleri için 'Her Ay 253 Hatim' programı düzenlendi

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Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda 15 Temmuz Derneğince Ağrı Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen programa, dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı katıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Turunç, yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, farklı etnik kökenlere sahip insanların bin yıldır kardeşlik duygusuyla aynı topraklarda yaşadığını, bu birlikteliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin cesareti ve kararlılığıyla devletin ve milletin korunduğunu ifade eden Turunç, "Milletimiz meydanlara ve sokaklara çıkmak suretiyle 253 şehit, 2 bin 800 gazi vermek suretiyle de devletimizi ve milletimizi koruduk, bayrağımızı indirmedik." dedi.

Kardeşlik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Turunç, ecdadın emanet bıraktığı vatanın ve bayrağın birlik ve beraberlik içerisinde korunması gerektiğini kaydetti.

Ağrı'daki ev sahipliğinden dolayı kent halkına, vali ve mülki idare amirlerine teşekkür eden Turunç, "Her Ay 253 Hatim" programının 66 ilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye'deki tüm illerin ziyaret edilmesinin ardından programın yeniden sürdürüleceğini belirten Turunç, dernek olarak 61 ülkede de ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılan derslerin anlatılmasının önemine işaret ederek, vatandaşları dini istismar eden ve farklı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren yapılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Program, Kızılay ekiplerince vatandaşlara lokma ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA