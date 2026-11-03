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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 11 şüpheliye yönelik MİT ve polisin eş zamanlı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri belirlenen 11 şüpheliye yönelik MİT ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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