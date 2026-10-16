İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listeleri incelendi. Yapılan incelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcıları tespit edildi. Çalışmaların ardından biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı