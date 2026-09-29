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FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtları bulunduğu, aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü, ardışık arama kayıtları olan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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