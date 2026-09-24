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Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanığa hapis verildi, Nakıboğlu ve Orhan K. beraat etti

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Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanığa hapis verildi, Nakıboğlu ve Orhan K. beraat etti
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Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 sanığın yargılanması sürdü. Mahkeme 3 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay hapis verdi; Taner Nakıboğlu ve Orhan K. beraat etti, firari sanığın dosyası ayrıldı, ceza alan 3 sanık tahliye edildi.

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmasına, sanıklar Taner Nakıboğlu ve Orhan K.'nin beraatine karar verirken, firari sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılamalara devam edildi. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Uğur Ö., Muhammet A.R., Mehmet D. ve tutuksuz sanık Orhan K. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunma yaptı

Savunma yapan tutuklu sanık Uğur Ö., "Telefonumun şifresini daha evdeyken polise söyledim. Hakkımdaki izdivaçla ilgili iddialar doğru değil. En fazla 8 öğrenciye ders anlatmak tek suçum. O da maddi amaç içindi. Ben cezaya da razıyım, sağlık sorunlarım vardı, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Taner Nakıboğlu ise savunmasında, "Önceki davada da örgüt üyesi olduğum doğru değildir, sosyal medya ve Gaziantep dedikodularıdır. Hiçbir zaman örgüt içinde yer almadım. Söz konusu şirket ben hapisteyken kurulmuş, benim değil. Operasyonel hat kullanmadım. Ceza aldığım için kimseyle görüşmüyordum, sadece cezaevi arkadaşımla görüştüm" dedi.

Sanıklar Taner Nakıboğlu ve Orhan K. hakkında beraat kararı

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet D.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Uğur Ö.'yü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Muhammet A.R.'ye ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanıklar Taner Nakıboğlu ve Orhan K.'nin beraatine karar verirken, firari sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti. Diğer 3 sanık Uğur Ö., Muhammet A.R. ve Mehmet D. hakkında ise tahliye kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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