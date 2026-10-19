Ankara- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi

Ankara- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya’daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.
Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı