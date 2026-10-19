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Ankara- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi

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Ankara'da Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya’daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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