Ankara- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi

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Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı