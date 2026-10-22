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FETÖ'nün şike kumpası iddianamesinde Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün futbolda şike kumpası soruşturmasında Lütfi Arıboğan için 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi; Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'a takipsizlik kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: AA
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