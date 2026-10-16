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Aydın Efeler'de 1 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü apartman boşluğunda yakalandı

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Aydın Efeler'de 1 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü apartman boşluğunda yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü, apartman boşluğunda yakalandı. İtfaiye yardımıyla indirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan hükümlü, saklandığı apartmanın boşluğunda polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri analiz çalışmalarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen H.B.'nin Efeler ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Hakkında örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır adli makamlarca aranan H.B.'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette arama yapan polis ekipleri, hükümlüyü apartman boşluğunda yakaladı. Bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman boşluğundan indirilen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.B. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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