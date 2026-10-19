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Aydın Nazilli'de beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

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Aydın Nazilli'de beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı
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Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahı Opr. Dr. N.Ö.E., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumartesi gözaltına alınan şüpheli, bugün mahkemeye sevk edildi; 6 aydır hastanede görev yaptığı öğrenildi.

AYDIN'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı Opr. Dr. N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. N.Ö.E., polis ekipleri tarafından geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye sevk edilen Opr. Dr. N.Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 6 aydır hastanede görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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