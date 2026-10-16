İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kamu kurumlarındaki yapılanması, güncel hücresel faaliyetleri ve haberleşme ağına yönelik eş zamanlı 3 ayrı operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarındaki yapılanmasına, güncel hücresel faaliyetlerine ve haberleşme ağına yönelik 16.10.2026 Cuma günü eş zamanlı 3 ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir.

MÜLAKAT FİŞLEMELERİ VE ANKESÖR SORUŞTURMASI

Adalet Bakanlığının hakim/savcı dışındaki kadrolarına (zabıt katibi, gardiyan, mübaşir vb.) 2012 ve 2013 yılı personel alımı mülakatlarında örgüt iltisaklı şahısların fişlendiği ve 0-5 arası derecelendirildiği belirlenmiştir. 'Albatros' kod adlı gizli tanık tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilerek soruşturmanın başladığı, gizli tanığın beyanları doğrultusunda yapılan incelemelerde; bu listede yer alan şahısların o dönem KPSS puanı yetersizliği veya yetenek sınavındaki başarısızlıkları (zabıt katipleri için belirtilen sürede klavye üzerinde hedef kelime sayısına ulaşamama) nedeniyle Adalet Bakanlığı kadrolarına yerleştirilemediği, şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda Albatros kodlaması 4 ve üzeri olan ve örgütsel tedbir olarak değerlendirilebilecek şüpheli ankesör kayıtları bulunan Sağlık Personeli, öğretmen, emniyet personeli ve askeri personel olmak üzere değişik kurumlarda görevli 9'u İstanbul ilinde, 6'sı il dışında (Muğla, Batman, Hatay, Ağrı, Gaziantep ve Kayseri) olmak üzere toplam 15 kamu görevlisine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış olup, yapılan operasyon kapsamında 15 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, tasnif ve inceleme işlemi sürmektedir.

"GAYBUBET EVLERİ" VE GÜNCEL YAPILANMA SORUŞTURMASI

FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmaktan kurtulmaları ve gizlilik içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla örgüt içerisinde 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan gizli adreslerin temin edildiği, söz konusu şahısların bu evlerde barındırılmalarının sağlandığı, firari şahıslara saklanma süreçleri boyunca maddi yardımda bulunulduğu, ayrıca şahısların güvenli şekilde barınmalarına ve firari durumlarını sürdürmelerine yönelik gerekli imkanların sağlandığı, gaybubet evlerinin temini ve maddi desteğin sağlanması hususlarında örgüt içi irtibat ve koordinasyonun sürdürüldüğü bilinmektedir. Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 şahsı, örgütün Üsküdar ilçesinde bulunan 'Gaybubet Evine' yerleştirdiği, evin kira, aidat, yiyecek, giyim vb. masraflarının karşılanması ile 'Gaybubet Evin'de saklanan, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların İstanbul iline gelişi, gaybubet evine yerleştirilmesi ve illegal yollardan yurt dışına çıkarılması süreçlerinde yer alarak örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 3 şahıs tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 şahsın ilimiz sınırlarında bulunan 4 farklı adresinde yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 7.65 fişeğe el konulmuş, hedef şahısların tamamı yakalanmıştır.

ByLock KULLANICILARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerçek ByLock kullanıcıları olduğu tespit edilen (USER ID ve içerik bulunan) ve haklarında üyelik kapsamında yan deliller de bulunan, 1'i İstanbul ilinde, 3'ü il dışında (Karaman, Kocaeli, Ankara) olmak üzere toplam 4 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli de yakalanmıştır. Şüphelilerin ifade alma, dijital inceleme ve adli evrak tanzim işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA