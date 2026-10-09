Gaziantep'te FETÖ davasında Taner Nakıboğlu itiraz üzerine yeniden tutuklandı

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Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada beraat eden Taner Nakıboğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı verildi. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de görülen karar duruşmasında Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verildi. Mahkemenin Nakıboğlu hakkındaki beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

3 sanığa hapis cezası verilmişti

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin yargılamada 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme, Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verirken firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı