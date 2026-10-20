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Ankara'da FETÖ soruşturmasında ByLock kullanan 10 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 2 aktif kamu görevlisi, bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun bulunduğu zanlılardan firari 1 kişi de yakalanırken dijital materyallere el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, aralarında aktif kamu görevlisi 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmış, firari 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: AA
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