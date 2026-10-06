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Erzurum'da jandarma geçen ay aranan 86 şüpheliyi yakaladı, 7 kayıp kişiyi buldu

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Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlar arasında asayiş suçlarından 57, siber suçlardan 15, narkotikten 10, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, FETÖ'den 2 kişi bulunuyor; ayrıca kayıp 7 kişi ailelerine teslim edildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ile güvenliğin sağlanması ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından aranan 57, siber suçlardan 15, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, narkotik suçlardan 10 ve FETÖ'den de 2 olmak üzere toplam 86 aranan yakalandı.

Ekipler ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

Kaynak: AA
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