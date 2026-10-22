FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen H.C.T. Fethiye'de yakalandı

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FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada arama kararı bulunan ve firarda olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Çorum Ağır Ceza İlamat Masasınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. Fethiye'de isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C.T., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı