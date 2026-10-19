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Edirne Uzunköprü'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve arazide çamura saplanan araçtaki şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.

Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden CY, D.A. ve A.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. Diğer zanlı N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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