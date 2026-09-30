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Ankara'da FETÖ'den aranan şahıs 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalanıp tutuklandı

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Ankara'da FETÖ'den aranan şahıs 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalanıp tutuklandı
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Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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