Bursa'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 39 kitap, 2 not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen kişilerle ve daha önce örgüt kapsamında işlem yapılan şahıslarla telefon irtibatlarının bulunduğu belirlendi. İncelemelerde ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen mesajların paylaşıldığı WhatsApp grupları ve çeşitli dijital veriler tespit edildi.

Dosya kapsamındaki incelemelerde şüphelilerden birinin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen yayınları takip ettiği, bir diğer şüpheliye ise "Mery" kod isimli kişi tarafından örgütsel içerikli mesajlar gönderildiğinin belirlendiği bildirildi.

Adreslerde çok sayıda materyal ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, örgüt üyelerine ait olduğu değerlendirilen notların bulunduğu 2 not defteri, büyük bölümünün örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen 39 kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma çerçevesinde inceleneceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1979 Bursa doğumlu S.C., 1991 Eleşkirt doğumlu B.A. ve 1975 Zile doğumlu Y.S. olduğu belirtildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı