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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonunda 3 firari şüpheli tutuklandı

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İstanbul polisi, FETÖ üyesi 3 firari şüpheliyi Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir'de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul polisi, haklarında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 firari şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, 10 yıldır firari ve ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere basın-yayın organlarında editör ve muhabir olarak çalıştığı, yayın yönetmenliği yaptığı tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın sözde "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde kaldığı belirlendi.

Aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3 yıldır firari durumda olan, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve sözde dershane yönetiminde yer aldığı belirlenen Abdullah Ilık ile ihraç edilen polis memuru Serdar Uluocak'ın kaldıkları adresler tespit edildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda firari 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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