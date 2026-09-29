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Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşk ilçesinde, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y. (36) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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