Erzurum Haberleri

Erzurum - Bugün
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 17,95 liradan satıldı.
Erzurum - Bugün
Son dakika haberleri: Curlingde 2.Lig'e yükselme müsabakaları Erzurum'da yapılacak
Son dakika haber... Türkiye Curling Federasyonu, 2. Lig'e yükselme müsabakalarının Erzurum'da yapılacağını duyurdu.
Erzurum - Bugün
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim için Erzurum'da,...
Erzurum - Bugün
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi oldu
Erzurum - Bugün
Enfeksiyon doktorundan "düğün, nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun" çağrısı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesinde fedakarca çalışan doktor Ferhan Kerget, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Erzurum - Bugün
Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 0, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.
Erzurum - Dün
Erzincan'da araç tamponuna zulalanmış metamfetamin ele geçirildi
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 25 plakalı otomobili durdurdu.
Erzurum - Dün
Erzincan'da aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum - Dün
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı (1)
"Yanlış bir sistemi doğru biçimde çalıştıramaz" Tezkere görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Anayasaya göre, silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesinde izin verme yetkisinin TBMM'de olduğunu anımsattı.
Erzurum - Dün
Atatürk Üniversitesi devlet üniversitesi sıralamasında 11. oldu
Erzurum Atatürk Üniversitesinin, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nca (URAP) açıklanan listede, devlet üniversiteleri sıralamasında 11., Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında ise 7. olduğu bildirildi.
Erzurum - Dün
Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli kontrol
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen hafta Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı.
Erzurum - Dün
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.
Erzurum - Dün
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
Bir diğer düzenlemenin sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesine yönelik olduğunu aktaran Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin halen yurt içinde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da toplam 17 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 4 enstitüde yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim verdiğini anlattı.
Erzurum - Dün
Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
Gizli tanık "Garson"dan elde edilen hafıza kartı bilgilerine göre, FETÖ'ye bağlılığı bulunan ancak belli konularda eksiği olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan daha önce Erzurum'da kaymakam korumalığı yapan sanık eski polis R.
Erzurum - Dün
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.
Erzurum - Dün
Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar
Son dakika haberler... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Erzurum'a atanan uzman doktorun, hamile olan eşinin Bursa'da özel bir firmada çalıştığını belirterek açtığı davayı kabul ederek atamanın iptaline karar verdi.
Erzurum - Dün
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nin ikinci dönem eğitimleri tamamlandı
Erzurum Teknik Üniversetisi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, 2. dönem girişimcilerin eğitim sürecini tamamladı.
Erzurum - Dün
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Gencim, Kovid-19 bulaşırsa rahat atlatırım diye düşünürken en kötü...
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ERZURUM
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Tür Aksiyon
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Türkiye’nin 14. ve Doğu Anadolu’nun en büyük ilidir. Öğrenci şehri olan Erzurum’un yüz ölçümü 25.323 kilometre karedir. Tarihine bakıldığında Selçuklu dönemi Türk-İslam kültürü, Türklerin göçebelik dönemi kültürü ve İran kültürü dönüm noktaları sayılabilir. İlçeleri; Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Erzurum haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Erzurum son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz