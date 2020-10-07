Erzurum Haberleri
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Erzurum Haberleri

Erzurum haber, Erzurum son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştuErzurum - Bugün
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 olduErzurum - Bugün
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu
Erzurum: Başkan Aktürk, Erzincan Barosu'nun son 2 yılını değerlendirdiErzurum - Bugün
Başkan Aktürk, Erzincan Barosu'nun son 2 yılını değerlendirdi
Erzurum - Bugün
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 17,95 liradan satıldı.
Erzurum: Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısıErzurum - Bugün
Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı
Erzurum: Destici: Azerbaycan, harekatı netice alana kadar devam ettirmeliErzurum - Bugün
Destici: Azerbaycan, harekatı netice alana kadar devam ettirmeli
Erzurum: Bingöl'den İHA'ya ziyaretErzurum - Bugün
Bingöl'den İHA'ya ziyaret
Erzurum: Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledimErzurum - Bugün
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Erzurum - Bugün
Son dakika haberleri: Curlingde 2.Lig'e yükselme müsabakaları Erzurum'da yapılacak
Son dakika haber... Türkiye Curling Federasyonu, 2. Lig'e yükselme müsabakalarının Erzurum'da yapılacağını duyurdu.
Erzurum: Domates yüklü Tır devrildiErzurum - Bugün
Domates yüklü Tır devrildi
Erzurum: - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim için Erzurum'da,...Erzurum - Bugün
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim için Erzurum'da,...
Erzurum: Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar tarihi kaynaklardaErzurum - Bugün
Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar tarihi kaynaklarda
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu
Erzurum: Son Dakika | Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi ekipler kurtardıErzurum - Bugün
Son Dakika | Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi ekipler kurtardı
Erzurum: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi olduErzurum - Bugün
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi oldu
Erzurum: Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleriErzurum - Bugün
Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri
Erzurum - Bugün
Enfeksiyon doktorundan "düğün, nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun" çağrısı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesinde fedakarca çalışan doktor Ferhan Kerget, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Erzurum: Erzurum Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindiErzurum - Bugün
Erzurum Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Erzurum: Son dakika haberleri... Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardıErzurum - Bugün
Son dakika haberleri... Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Erzurum - Bugün
Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 0, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.
Erzurum: Erzurum'da 4 bin 228 araç devredildiErzurum - Bugün
Erzurum'da 4 bin 228 araç devredildi
Erzurum: Yurtta hava durumuErzurum - Bugün
Yurtta hava durumu
Erzurum: Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ağır olduErzurum - Bugün
Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ağır oldu
Erzurum: Tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayaktaErzurum - Bugün
Tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta
Erzurum - Dün
Erzincan'da araç tamponuna zulalanmış metamfetamin ele geçirildi
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 25 plakalı otomobili durdurdu.
Erzurum: Erzincan'da aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildiErzurum - Dün
Erzincan'da aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum - Dün
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı (1)
"Yanlış bir sistemi doğru biçimde çalıştıramaz" Tezkere görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Anayasaya göre, silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesinde izin verme yetkisinin TBMM'de olduğunu anımsattı.
Erzurum - Dün
Atatürk Üniversitesi devlet üniversitesi sıralamasında 11. oldu
Erzurum Atatürk Üniversitesinin, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nca (URAP) açıklanan listede, devlet üniversiteleri sıralamasında 11., Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında ise 7. olduğu bildirildi.
Erzurum - Dün
Son dakika haberi | FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli kontrol
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen hafta Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı.
Erzurum - Dün
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.
Erzurum - Dün
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
Bir diğer düzenlemenin sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesine yönelik olduğunu aktaran Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin halen yurt içinde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da toplam 17 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 4 enstitüde yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim verdiğini anlattı.
Erzurum: Devlet korumasındaki çocuklar etkinliklerle serebral palsine dikkati çektiErzurum - Dün
Devlet korumasındaki çocuklar etkinliklerle serebral palsine dikkati çekti
Erzurum: GSİM gençlik spor ve KYK faaliyetlerini masaya yatırdıErzurum - Dün
GSİM gençlik spor ve KYK faaliyetlerini masaya yatırdı
Erzurum: Son dakika haberleri! İşte Süper Lig'in tüm transferleriErzurum - Dün
Son dakika haberleri! İşte Süper Lig'in tüm transferleri
Erzurum - Dün
Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
Gizli tanık "Garson"dan elde edilen hafıza kartı bilgilerine göre, FETÖ'ye bağlılığı bulunan ancak belli konularda eksiği olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan daha önce Erzurum'da kaymakam korumalığı yapan sanık eski polis R.
Erzurum - Dün
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.
Erzurum: Şenkaya'ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyorErzurum - Dün
Şenkaya'ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor
Erzurum: Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanıErzurum - Dün
Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı
Erzurum: Tepebaşı mevkiinde trafik kazasıErzurum - Dün
Tepebaşı mevkiinde trafik kazası
Erzurum - Dün
Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar
Son dakika haberler... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Erzurum'a atanan uzman doktorun, hamile olan eşinin Bursa'da özel bir firmada çalıştığını belirterek açtığı davayı kabul ederek atamanın iptaline karar verdi.
Erzurum: Başkan Orhan'dan engelli öğrenciye çat kapı ziyaretiErzurum - Dün
Başkan Orhan'dan engelli öğrenciye çat kapı ziyareti
Erzurum: Oltu'nun travertenlerini yok ettilerErzurum - Dün
Oltu'nun travertenlerini yok ettiler
Erzurum: Mehmetçik Vakfı Pandemi döneminde de ziyaretlerini sürdürüyorErzurum - Dün
Mehmetçik Vakfı Pandemi döneminde de ziyaretlerini sürdürüyor
Erzurum: Erzurum'da uzaktan çalışma yöntemiyle çağrı merkezinde 300 kişi istihdam edilecekErzurum - Dün
Erzurum'da uzaktan çalışma yöntemiyle çağrı merkezinde 300 kişi istihdam edilecek
Erzurum: Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyorErzurum - Dün
Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyor
Erzurum: Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldıErzurum - Dün
Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı
Erzurum - Dün
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nin ikinci dönem eğitimleri tamamlandı
Erzurum Teknik Üniversetisi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, 2. dönem girişimcilerin eğitim sürecini tamamladı.
Erzurum: Siyanürsüz altın çıkaracaklarErzurum - Dün
Siyanürsüz altın çıkaracaklar
Erzurum: Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonuErzurum - Dün
Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Erzurum: Son Dakika | FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildiErzurum - Dün
Son Dakika | FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildi
Erzurum: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Gencim, Kovid-19 bulaşırsa rahat atlatırım diye düşünürken en kötü...Erzurum - Dün
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Gencim, Kovid-19 bulaşırsa rahat atlatırım diye düşünürken en kötü...
Erzurum: Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlarErzurum - Dün
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Erzurum Namaz Vakitleri
İmsak04:47
Öğle12:08
İkindi15:20
Akşam17:55
Yatsı19:13
Erzurum Namaz VakitleriErzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Film Seansları
ERZURUM
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
ERZURUM
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
ERZURUM
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
ERZURUM
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Türkiye’nin 14. ve Doğu Anadolu’nun en büyük ilidir. Öğrenci şehri olan Erzurum’un yüz ölçümü 25.323 kilometre karedir. Tarihine bakıldığında Selçuklu dönemi Türk-İslam kültürü, Türklerin göçebelik dönemi kültürü ve İran kültürü dönüm noktaları sayılabilir. İlçeleri; Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Erzurum haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Erzurum son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz
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Şu an buradasınız: Erzurum Haber, Erzurum Son Dakika Haberleri - Haberler - Erzurum haber sayfamızda Erzurum haberleri okuyabilir, Erzurum son dakika haberleri ve güncel Erzurum gelişmelerini görebilirsiniz. Başkan Aktürk, Erzincan Barosu'nun son 2 yılını değerlendirdi.
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