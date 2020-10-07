Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Türkiye’nin 14. ve Doğu Anadolu’nun en büyük ilidir. Öğrenci şehri olan Erzurum’un yüz ölçümü 25.323 kilometre karedir. Tarihine bakıldığında Selçuklu dönemi Türk-İslam kültürü, Türklerin göçebelik dönemi kültürü ve İran kültürü dönüm noktaları sayılabilir. İlçeleri; Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Erzurum haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Erzurum son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz