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Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı

Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Oltu-Yusufeli karayolu, sel sularının taşıdığı hafriyatla yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. İş makinelerinin müdahalesiyle yol kontrollü olarak tekrar açıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Oltu-Yusufeli karayolu, sel sularının taşıdığı hafriyat nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Oltu ve Yusufeli bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Oltu'nun Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde sel suları etkili oldu. Sel sularının beraberinde getirdiği taş, toprak ve hafriyatın yola sürüklenmesi sonucu Oltu-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, bölgede yağış nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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