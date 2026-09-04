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Erzurum'da Kırtasiye Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da Kırtasiye Denetimleri Sürüyor
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Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Fiyat etiketi, raf-kasa fiyat farkı ve fahiş fiyat denetimleri yapılıyor. Müdür Hüseyin Yücel, velilere uyarılarda bulunarak, şüpheli durumları CİMER, HFA Mobil Uygulaması veya ALO 175 hattına bildirmelerini istedi.

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi. Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, "Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin güvenli ve ekonomik şartlarda alışveriş yapabilmeleri amacıyla kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdık. İl Müdürlüğü olarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, fiyat etiketi denetimleri, etiket-kasa fiyat farkı denetimleri, Ayrıca 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında kapsamında ise Fahiş Fiyat denetimleri gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Raf-kasa fiyatlarının uyumlu olmasına dikkat edin"

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, velilere seslenerek, "Kırtasiye alışverişlerinde ürünlerde etiket olup olmadığını, raf-kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini veya fahiş fiyatlı gördükleri ürünleri görseller ile birlikte CİMER, HFA Mobil Uygulaması ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattına bildirmelerini yada dilekçe ile İl Müdürlüğümüze başvurmalarını istiyoruz. Denetimlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca Erzurum genelinde aralıksız devam edecektir. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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