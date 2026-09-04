Erzurum'da Kuru Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Erzurum'da Çat Yolu Tokiler arkasında bulunan boş arazide kuru ot yangını çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında meydana gelen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının birkaç farklı noktada çıktığı öğrenilirken, edinilen bilgilere göre aynı bölgede öğleden sonra saat 15.00 sıralarında da yangın meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı