Erzurum'da Kadim Gelenek: Rasim Kullebi Konağında Sohbet ve Musiki Meclisi

Erzurum'da şehrin kadim geleneği sohbet ve musiki meclisi, kentin sevilen ve sayılan isimlerinden birisi olan Rasim Kullebi'nin Dumlu'daki konağında sürdürülüyor.

Söz konusu programlarda özellikle yaz aylarında toplanan mecliste önce yemek, çay ve ikramlar hazırlanıp davetlilere ikram ediliyor. Davetlilerin hepsi erkeklerden, birbirini tanıyan ve önceden belirlenen isimlerden oluşuyor. Yemekten sonra sohbet meclisi başlıyor. Hikaye, hatıra ve nükteli sohbetlerle mecliste iyice muhabbet edilirken şehrin birçok kültürel meselesi ele alınıp münazara ediliyor. Muhabbet yöresel çalgılar eşliğinde hep beraber türküler söylenmesiyle devam ediyor. Mecliste herkes söz alabiliyor, sohbetin konusuyla veya türkülerle ilgili fikrini, isteğini dile getirebiliyor. Dileyen türkü, ilahi ve gazel de söyleyebiliyor.

Daha çok dostluk, sohbet ve geleneksel kültür ekseninde devam eden erkekler meclisinde grup ve dayanışma ilişkisi öne çıkıyor. Erzurum'un köklü ailelerinden birinin ferdi olan, iş adamı Rasim Kullebi'nin Dumlu'daki konağında toplanan son meclise Hamit Yavuzer, Murat Ertaş, Hakkı Kasil, Cahit Altıparmak, Nihat Algül, İkram Hancığazlı, Ednan Yazıcı, Nusret Kızılcaoğlu, Ahmet Katmer gibi şehrin tanınan kültür adamları, iş adamları, musikişinaslar iştirak etti.

Buluşmada Murat Kırkkeseli ve Turan Öztekin'in yönetmenliğinde Erzurumlu musikişinaslar türküler ve şarkılar icra ettiler, ilahi söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı