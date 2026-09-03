KUDAKA'dan Yerel Değerlere 4,78 Milyon TL Destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki yerel değerleri korumak ve coğrafi işaretli ürünleri katma değerli markalara dönüştürmek amacıyla yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor. Ajans, 2022-2026 (Temmuz) dönemini kapsayan süreçte bölgedeki yerel kalkınmayı güçlendirmek adına milyonlarca liralık kaynak aktardı.

Yöresel ürünlerin tescil edilmesinden gastronomi turizmine, e-ticaret altyapılarının kurulmasından yapay zeka destekli dijital dönüşüm çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede üreticiye ve yerel işletmelere destek sağlandı.

8 Stratejik Projeye 4,78 Milyon TL Ödenek

KUDAKA tarafından paylaşılan verilere göre, bölge ekonomisinin kimliğini oluşturan coğrafi işaretli ürünler için yürütülen hamlede il bazlı proje dağılımları ve bütçeleri netleşti. Bu kapsamda; Erzurum'da 3 proje, Erzincan'da 3 proje ve Bayburt'ta 2 proje olmak üzere toplamda 8 stratejik çalışma fonlandı. Bölgesel kalkınmanın itici gücü olması hedeflenen bu projelere ajans tarafından sağlanan toplam hibe ve finansman tutarı ise 4,78 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

"Coğrafi İşaret Yerel Üretimin Kimliğidir"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, coğrafi işaret tescilinin sadece hukuki bir koruma olmadığı, aynı zamanda yerel emeğin değerini koruyan ve bölgesel kalkınmayı hızlandıran stratejik bir araç olduğu vurgulandı. Yerel değerlerin güçlü markalara, markaların yüksek katma değere, bu katma değerin ise doğrudan bölge halkının refahına yansıması için yürütülen kalkınma seferberliğinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı