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Erzurum'da Yol Tartışması Kask Kamerasıyla Gülümsemeye Dönüştü

Erzurum'da Yol Tartışması Kask Kamerasıyla Gülümsemeye Dönüştü
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Erzurum’da son günlerde sosyal medyada gündeme gelen yol tartışmalarının aksine, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan diyalog gülümsemeyle sona erdi.

Erzurum'da son günlerde sosyal medyada gündeme gelen yol tartışmalarının aksine, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan diyalog gülümsemeyle sona erdi.

Kent merkezinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yolda yan yana geldi. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne bir şeyler söylemeye ve ufak çaplı da olsa tartışmaya başladı. İkili arasındaki konuşma sırasında otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün kask kamerasını fark etti.

Kask kamerasını gören otomobil sürücüsünün gülümsemesiyle birlikte yol üzerindeki kısa süreli diyalog, tartışma yerine tatlı bir sohbete dönüştü.

Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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