Erzurum'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hazırlık ve planlamaların ele alındığı toplantıda; yürütülecek projeler, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ve ilçelerde hayata geçirilecek uygulamalar değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılacak çalışmaların da istişare edildiği toplantıda, eğitim hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı