MHP Erzurum'da Yurdagül Güven Tazeledi: 'Terörle Pazarlık Olmaz'

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM)- MHP'nin Erzurum 15. Olağan Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Adem Yurdagül, "Terörle hiçbir şekilde, hiçbir şartta ve durumda pazarlık söz konusu değildir. Bizim hassasiyetimiz nettir: Devletimizin güvenliği, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü ve Türkiye'nin bekası. Bunlardan taviz vermeyiz" dedi.

MHP'nin Erzurum 15. Olağan Kongresi'nde, mevcut İl Başkanı Adem Yurdagül yeniden seçildi. Konuşmasına Erzurum'un tarihi ve manevi kimliğine vurgu yaparak başlayan Yurdagül, kentin Milli Mücadele'deki yerine dikkat çekti.

Yurdagül, "Bugün burada yalnızca bir kongreyi gerçekleştirmek için toplanmadık. Bugün burada bir hafızanın, bir emeğin, bir mücadelenin ve bizden önce bu kutlu davaya ömrünü vermiş insanların emanetlerinin huzurundayız. Çünkü burası Erzurum. Herkese şehir, bize şiirsin Erzurum. Burası sıradan bir şehir değildir. Burası yiğitler diyarıdır, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, millet iradesinin tarih önünde ayağa kalktığı şehirdir. Gavurboğan'dan Kadana'ya, Rabia Ana'dan Murat Paşa'ya, Gül Ahmet'ten Hacı Cuma'ya her yerinde ayak izimiz vardır. Bizler, Şabakhane'de abdest alıp, Narmanlı Camii'nde namaz kılan Erzurum'un inanmış dava erleriyiz" dedi.

"DAVAYA SIRTINI DÖNENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in emanetini Devlet Bahçeli'nin liderliğinde geleceğe taşıdıklarını ifade eden Yurdagül, şöyle konuştu:

"Bizim davamız; vatan, millet, devlet ve Türkiye davasıdır. ve bu dava, kolay zamanların değil; zor zamanların davasıdır. Bizim davamız, yönünü ve anahtarını kaybetmiş, zaferi döneklik ile karıştıran, daha düne kadar Genel Başkanımızın çantasını taşıyan ipsiz sapsızlara ağır gelir. Siz hiçbir zaman bizim vatan ve bayrak sevdamızı anlayamazsınız. Liderimize, partimize ve kutlu davamıza yönelik haksız ve insafsız saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Unutulmamalıdır ki; sizin haddiniz de çapınız da, yüreğiniz de bizim Genel Başkanımıza hesap sormaya yetmez. Dava sayesinde unvan ve kimlik sahibi olup davaya sırtını dönenleri de asla unutmayacağız. Bu davadan ben dahil hiç kimsenin alacağı yoktur."

"BİTTİ DEDİLER, BİTMEDİK"

MHP'nin geçmişte yaşadığı siyasi kırılmaları hatırlatan Yurdagül, partinin her dönemde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yurdagül, "1980'de darbe oldu, MHP bitti dediler; bitmedik. 1991/92'de MHP bölündü bitti dediler; bitmedik. 1997'de Başbuğ Türkeş öldü bitti dediler; bitmedik. 2002'de baraj altı kaldı biter dediler, 2016'da değişim olmazsa bitti dediler, 2017'de parti kurdular bitti dediler, 2022'de ittifaklar kurdular bitti dediler, 2023'te yüzde beş oy alır ve biter dediler; yine bitmedik. Kafaları kalın, anlamıyorlar: MHP gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için mücadele ediyor. MHP bitti diyen niceleri bitti tarih oldu ama MHP bitmedi, Allah'ın izniyle de bitmeyecek!" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE HİÇBİR ŞEKİLDE PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini belirten Yurdagül, terörün Türkiye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyledi. Güçlü Türkiye hedefinin yalnızca güvenlikle sınırlı olmadığını ifade eden Yurdagül; ekonomi, eğitim, teknoloji ve üretime de dikkat çekti.

Yurdagül, "Terörle hiçbir şekilde, hiçbir şartta ve durumda pazarlık söz konusu değildir. Bizim hassasiyetimiz nettir: Devletimizin güvenliği, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü ve Türkiye'nin bekası... Bunlardan taviz vermeyiz. Dağlarımızda silah değil huzur olsun, Türkiye'nin enerjisi teröre değil kalkınmaya harcansın istiyoruz. Fakat güçlü Türkiye yalnızca güvenlikten ibaret değildir. Gerçekçi olmalıyız ki güçlü Türkiye olmak için; güçlü ekonomi gerekir, güçlü eğitim gerekir, teknoloji gerekir, üretim gerekir" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA ERZURUM'DAN BİRLİK MESAJI

Yurdagül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı anlayışına bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Erzurum Kongresi'nin tarihi mirasına da gönderme yapan Yurdagül, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Erzurum Kongresi'nin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti ama o günün ruhu hala bizimledir. O gün vatanın geleceği konuşuluyordu, bugün Türkiye'nin ikinci yüzyılını konuşuyoruz. Emanet değişmedi, sorumluluk değişmedi. Biz gelip geçiciyiz; asıl olan Türkiye'dir, asıl olan Erzurum'dur. Tebriz Kapı'dan Gürcü Kapı'ya, İstanbul Kapı'dan Erzincan Kapı'ya, Kars Kapı'dan Harput Kapı'ya, Kavak Kapı'dan Kilise Kapı'ya adım adım, karış karış tüm Erzurum'a sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı paydaşlarımızla Erzurum özelinde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. İşte biz buradayız. Ayaktayız. Birlikteyiz. Dadaşlar diyarı olarak Liderimizin ve milletimizin emrindeyiz... Son nefesimize kadar, ne mutlu Türküm diyene."

Kaynak: ANKA