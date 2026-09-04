Haberler

Erzurum'da okul alışverişi öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Kentteki kırtasiyelere giden ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, okulların açılmasından önce kırtasiye alımlarının güvenli ve ekonomik şartlarda yapılabilmesi amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Yücel, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve raf-kasa uyuşmazlığı ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat denetimleri yapıldığını belirtti.

Kırtasiye alışverişi yapacak tüketicileri uyaran Yücel, "Öğrenci ve velilerimizin, kırtasiye ürünü aldıklarında etiket olup olmadığını, raf-kasa fiyatının uygun olup olmadığını, alınan ürün fiyatının fahiş olduğunu düşünüyorlarsa görselleriyle birlikte CİMER üzerinden, HFA mobil uygulaması üzerinden, İl Müdürlüğümüze dilekçeyle ya da ALO 175 Tüketici Hattı'nı arayarak bizlere bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Yücel, denetimlerin eğitim yılı süresince devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
İstanbulspor teknik direktörü Barış Kanbak: Kontratak yapalım derken panik atak yaptık

Söylediği cümle herkesin diline düştü
Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

Pes dedirten görüntü! Bu rahatlıkları epey pahalıya patlayacak
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
ABD'nin petrol rezervleri 43 yılın dibinde

ABD'de kritik eşik! Stratejik petrol rezervi 44 yılın dibinde
Üsküdar'da yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Sandıkta alamadığınızı böyle mi alacaksınız?

Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Keskin koku bir anda yayıldı! Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti