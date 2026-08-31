Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı
Erzurum'da Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör için ise Başsavcılık itirazda bulundu.
(ANKARA) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı.
Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan Gürdal, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Gürdal, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.
Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör'ün adli kontrolle serbest bırakılmalarına da itirazda bulundu.