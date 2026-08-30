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Erzurum'da çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Erzurum'da çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
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- Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü

Erzurum'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi 10. Sokak'ta bulunan 5 katlı Yeşil Köşk Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince apartmanda bulunanlar tahliye edilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 2 TOMA ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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